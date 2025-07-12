7月11日、「デイリー新潮」が木村拓哉と工藤静香の次女で、モデル・女優のKoki,が主演した2部作映画『女神降臨』の興行収入が大コケし、女優生命の危機にあると報道した。「今年3月に前編の『女神降臨 Before 高校デビュー編』、5月に後編『女神降臨 After プロポーズ編』が公開されましたが、興行収入は大爆死状態。興収最低20億円以上を目指して制作された大作でしたが、前編の観客動員数は初登場9位で翌週にはランク外で、公