高山郁夫の若者を輝かせる対話式コーチング〜第15回オリックスのリーグ３連覇（2021〜2023年）など、数々の球団で手腕を発揮してきた名投手コーチ・高山郁夫さんに指導論を聞くシリーズ「若者を輝かせるための対話式コーチング」。第15回のテーマは「オリックスがリーグ３連覇を成し遂げた理由」。昨季までオリックス監督として黄金期を築いた中嶋聡氏（現・オリックススペシャルアドバイザー）のエピソードなど、チームの変化を