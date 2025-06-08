きょう世界前哨戦、Amazon プライム・ビデオで生配信ボクシングのWBC世界バンタム級（53.5キロ以下）1位・那須川天心は8日、東京・有明コロシアムでWBA同級6位のビクトル・サンティリャン（ドミニカ共和国）と同級ノンタイトル10回戦を戦う。7日の前日計量は全裸になってクリアし、苦笑い。その後の取材でこの場面について聞かれると、「守ってくれた」と感謝した人物がいた。那須川は53.4キロ、サンティリャンが53.5キロでパ