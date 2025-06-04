JAF（一般社団法人日本自動車連盟）は2025年6月3日、猫がクルマに入り込んだことによるトラブルについて、注意を呼びかけた。 【画像】エンジンルームの猫に注意！ 冬は暖まったエンジンルームに猫が入り込むから、ボンネットをたたいてから出発する、という話を聞いたことがある人は多いはず。だが、暖かい6月も注意が必要なのだ。 猫は春や秋に出産が多いと言われており、6月は春生まれの子猫が活発に動き