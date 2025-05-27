ティッシュ配り？スクランブル交差点の中央で立ちふさがる男性FNNプライムオンライン

ティッシュ配り？スクランブル交差点の中央で立ちふさがる男性

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 東京・渋谷のスクランブル交差点で11日、男性がカメラに捉えられた
  • 男性の手には紙のようなものがあり、車の通行を妨害していたという
  • 男性は信号が変わるまで動かず、交差点は一時騒然となっていた
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