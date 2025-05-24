全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・飯田橋のビストロ店『メリメロ』です。冬のビストロは熱々のごちそうがいっぱい2003年にオープンした『メリメロ』は今年で22歳。フランスの三つ星レストランなどで腕を磨いた宗像康雄シェフは、フランスでの修業時代、ビストロを食べ歩いたという。そこで郷土料理や定番のビストロ料理も大好き。今回紹介する「カスレ」もそんな時代に