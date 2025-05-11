中国メディアの紅星新聞によると、8日の杭州発北京行きの海南航空便で、離陸前と着陸後に人気ボーイズグループが搭乗していたファーストクラスに複数のファンが押しかけ写真撮影をするなどしたため機内が混乱するということがあった。ファンらは乗務員や機内アナウンスによる忠告にも従わなかったという。海南航空の職員によると、機内の他の乗客から警察に通報するよう求める声も上がったが、その段階には達していないと判断した