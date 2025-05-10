9²ó1»à¤«¤é¾¡Éé¤ò·è¤á¤ë°ìÈ¯¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 14¡¼11 D¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢9²ó¤ÎÂè6ÂÇÀÊ¤Ë2»î¹çÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë·è¾¡¤Î12¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÍðÂÇÀï¤ÎºÇ½ª²ó¤Ë¾¡Éé¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿°ìÈ¯¤ËÅ¨ÃÏ¼Â¶·¤Ï¡Ö°­Ì´¤ÏÂ³¤­¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍðÂÇÀï¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï8²ó¤Þ¤Ç¤Ë3ÅÀ