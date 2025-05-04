2025年4月よりTOKYO MX、読売テレビ、BS日テレ、AT-X にて放送中のTVアニメ『勘違いの工房主〜英雄パーティの元雑用係が、実は戦闘以外がSSSランクだったというよくある話〜』の第6話のあらすじ、先行場面カットが公開された。また第5弾キャラクター＆キャスト情報も公開、ヒルデガルドは釘宮理恵に決定、キャストコメントも到着した。アルファポリスファンタジー小説大賞で読者賞受賞の話題作『勘違いの工房主〜英雄パーティの元