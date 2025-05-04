¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢X(µìTwitter)¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤µ¤ó|👼🎗1y11m+👶1y(¡÷yuho_korekuni)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿1ºÐ¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î»×¤ï¤Ì¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤µ¤ó¿Æ»Ò¤¬¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿ºÝ¡¢¤È¤¢¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¤ò¸«¤¿Ì¼¤µ¤ó¤¬¤È¤Ã¤¿**¡ÉÇú¾ÐÉ¬»ê¤Î¥Ýー¥º¡É**¤È¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥¡© »Å¹þ¤ß¥¼¥í¤Ç´°àúºÆ¸½¡ª