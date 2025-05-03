¡Ú¥Û¥Óー¥é¥¦¥ó¥É32¡Û ³«ºÅÆü¡§5·î3Æü 10»þ～16»þ ²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔÎ©»º¶ÈËÇ°×¥»¥ó¥¿ーÉÍ¾¾Ä®´Û2³¬ Æþ¾ìÎÁ¡§»öÁ°¹ØÆþ1,430±ß¡¢ÅöÆü¹ØÆþ1,760±ß ¥Üー¥¯¥¹¤Ï¡¢5·î3Æü³«ºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Û¥Óー¥é¥¦¥ó¥É32¡×Æâ¤Ç¡¢¡Ö¥­¥ã¥é¥°¥ß¥ó ÂÐËâÇ¦RPG ¡Ú¥Õ¥ëÁõÈ÷¡Û°æ²Ï¥¢¥µ¥®¡×¤ä¡Ö¥­¥ã¥é¥°¥ß¥ó ¥¹¥ì¥¤¥äー¥º ¥¢¥á¥ê¥¢=¥¦¥£¥ë=¥Æ¥¹¥é=¥»¥¤¥ëー¥ó