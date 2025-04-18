2025年4月6日（日）22：30より放送がスタートする、ブシロードムーブ×バンダイナムコフィルムワークスによるオリジナルアニメ『前橋ウィッチーズ』の第3話先行カット＆あらすじが到着！本作は群馬県前橋市を舞台に、魔女を目指す5人の高校生の成長物語を描くオリジナルアニメーション。高校1年生の赤城ユイナの ”普通にまぁ” な物足りない日常は、謎のカエル・ケロッペとの出会いで一変！新里アズ「アンタには魔女になる本気