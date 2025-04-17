2025年4月5日（土）より読売テレビ・日本テレビ系 全国ネットにて土曜夕方5時30分放送開始の『真・侍伝 YAIBA』。第3話のあらすじと先行カットが公開された。またパズルRPG『パズル＆ドラゴンズ』にて「名探偵コナン＆真･侍伝YAIBA」コラボが開催される。『YAIBA』は、ジャングルで修行にはげむサムライ野生児・鉄刃（くろがね やいば）がふとしたことから日本に戻り、新たな修行の地でさらなる強さを求めてサムライ魂一直線に躍進