£±£µÆü¤Î£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅìËÌ¤Ë°Ü½»¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤¬°Ü½»Àè¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÅìËÌ°Ü½»ÁêÀÊ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢»³·Á»Ô¤Ë¡Ö½»¤ß¤Þ¤¹·Ý¿Í¡×¤È¤·¤Æ°Ü½»¤·¤¿¥½¥é¥·¥ÉËÜË·¸µ»ù¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤¬²È¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢Íç¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄÞº¯¤ò»Ä¤½¤¦¤ÈÆæ¹ÔÆ°¤â¡£Àã¤Î²¼¤ËÃùÂ¢¤·¤¿Àã²¼Âçº¬¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢Àã¸¶¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¥¹¥³¥Ã¥×¤Ç¿¼¤¤·ê¤ò·¡¤Ã¤Æ¡¢Âçº¬¤òÀö¤¦¤¿¤á¤ËÀã¤Î²¼¤Ë¿å¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤òÃµº÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¿¼¤¤Àã¤Î²¼¤Ë