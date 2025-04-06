明日7日(月)は、仙台市から福岡市の広い範囲で花粉が大量飛散となるでしょう。花粉症の方は万全な対策が必要です。8日(火)以降もまだ大量飛散の日が多くなりそうです。4月半ば以降は、花粉の飛散は次第に終息に向かいますが、ゴールデンウィーク頃までは花粉の飛ぶ所がある見込みです。東京の花粉の飛散予測最大値の60%前後上の図は東京都の予測最大値(スギ・ヒノキ合計)に対して、飛散した花粉数(1月6日〜区部 3月31日まで、多