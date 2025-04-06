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「ETC大規模障害」混乱続く現場、NEXCO中日本「そのまま通過して」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • NEXCO中日本エリア内のETCに6日0時頃から不具合が発生した
  • 不具合箇所は約50カ所以上に上り、中央道など一部では激しい渋滞も発生
  • 14時現在も不具合の解消見込みはたっていない
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