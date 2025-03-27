IoT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¸÷²óÀþ¤äWi-Fi¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¤Ô¤«¤Þ¤í¡×¤Ë¤Æ¡¢¸÷²óÀþ¹©»ö¤ÎÃÙ±äÌäÂê¤È¤½¤Î²ò·èºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Ô¤«¤Þ¤í¡Ö¸÷²óÀþ¹©»ö¤ÎÃÙ±äÌäÂê¤È¤½¤Î²ò·èºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¡×  ½¸·×´ü´Ö¡§ 2025Ç¯3·î10Æü¡Á2025Ç¯3·î17ÆüÂÐ¾Ý¡§ ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë·×82¿Í½¸·×ÊýË¡¡§ ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±¡¼¥È IoT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¸÷²óÀþ¤äWi-Fi¤ÎºÇ¿·¾ð