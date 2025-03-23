¥ª¡¼¥×¥óÀï¡û À¾Éð 4 ¡Ý 2 DeNA ¡ü¡ã3·î23Æü¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡äÀ¾Éð¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀïºÇ½ªÀï¤Ë¾¡Íø¡£14»î¹ç¤Ç8¾¡4ÇÔ2Ê¬¤±¤ÈÂç¤­¤¯¾¡¤Á±Û¤·¡¢3·î28Æü¤Î³«Ëë¡¦ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£À¾ÉðÂÇÀþ¤ÏÂÇÀþ¤Ï2²ó¡¢DeNAÀèÈ¯¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ò¹¶¤á°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ë¤È¡¢7ÈÖ¡¦¸µ»³¤¬º¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤ÁÀèÀ©¡£3²ó¤ÏÆó»à¤«¤é2ÈÖ¡¦À¾Àî¤¬±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯3ÈÖ¡¦¥Í¥Ó¥ó¤¬º¸Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á2ÅÀÌÜ¤ò