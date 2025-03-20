家計、企業、政府の負債をすべて合算した韓国の総負債規模が6200兆ウォンを超えた。これは国内総生産（GDP）の2.5倍に相当する水準だ。【注目】韓国市場を席巻する「Made in China」3月20日、国際決済銀行（BIS）の資料によると、2024年第3四半期末時点での韓国の非金融部門信用は6222兆ウォン（約632兆8745億円）に達した。これは1年前の2023年第3四半期末と比べ、約250兆ウォン（4.1％）増加し、前四半期の2024年第2四半期末と比