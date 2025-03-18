TOSYOのグッズ通販サイト「キャラ印.com」にTVアニメ『薬屋のひとりごと』グッズ新作が登場。2025年3月21日（金）17時から受注開始となる。描き起こしのミニキャラがかわいい。＞＞＞大量！ キャラ印.com『薬屋のひとりごと』グッズの写真をチェック！（画像61点）後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫（マオマオ）が、宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計3300万部突破の大人気後宮謎解きエン