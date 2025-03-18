2025年1月9日（木）22：00より放送中のアニメ『Dr.STONE』4期最終シーズン第1クール第11話の先行カット＆あらすじが到着した。突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界（ストーンワールド）に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は『週刊少年ジャンプ』（集英社）で 2017年14号から2022年14