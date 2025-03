三井住友カードは、新WEB-CMとして、声優の中村悠一を起用した「POINT OF TOKYO」シリーズを2025年3月10日(月)よりスタートした。>>>「POINT OF TOKYO」の画像を見る(全6点)「POINT OF TOKYO」は、対象のコンビニ・飲食店の利用時、対象サービスの利用状況によって還元率がさらにアップする三井住友カードのポイントサービス「Vポイントアッププログラム」の対象店舗を舞台に、会計の立て替えシーンで密かに生じる「ポイン