¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëµ­½Ò¤Ï³§ÌµÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÁûÆ°¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿µó¤²¶ç¡¢2021Ç¯10·î¤ËÆâ¿Æ²¦¤À¤Ã¤¿âÃ»Ò¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¾®¼¼·½¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¡£¤µ¤ë6Æü¡¢¤½¤ÎÊì¡¦²ÂÂå¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤Î¼«ÅÁ¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¥Ö¥é¥ó¥Ë¥å¡¼¥Ç¥¤ ¤¢¤¿¤é¤·¤¤Æü¡Ù¡ÊÆâ³°½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¤Î¤Ï²Ð¤ò¸«¤ë¤è¤êÌÀ¤é¤«¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢Åö¤Î¡ÖÃø¼Ô¡×¤Ï½ÐÈÇ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²ÂÂå¤µ¤ó¤Î¼«ÅÁ¥¨¥Ã¥»¥¤¤½¤ÎÆâÍÆ¤È¤ÏÃø¼Ô¤Ï¼«¿È¤Î¶âÁ¬¥È¥é