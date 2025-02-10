徳島県内の全日制公立高校で、育成型選抜などの合格者を踏まえた一般選抜の募集人員が10日発表されました。県内の全日制・公立高校一般選抜の募集人員は、総枠の4850人から育成型と連携型選抜の合格者650人と中高一貫校の進学者98人を除いた4102人です。学科別では城東高校普通科が251人と最も多く次いで徳島市立高校普通科の228人、鳴門高校普通科の227人などです。学区外からの合格者の上限は第1区へが78人、第2区へが104人。第3