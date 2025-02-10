11日(火・祝)は日本海側で大雪の所もありますが、一転、12日(水)は広く雨で、雨脚が強まるかもしれません。暖かい南風が強まるので、関東など「春一番」が吹く可能性があります。ただ、雨と暖かさで雪どけが進みますので、積雪の多い所では、雪崩・屋根から落ちる雪・融雪洪水などに、十分お気をつけください。11日(火・祝)日本海側で大雪の所も11日(火・祝)は、冬型の気圧配置が次第に緩みますが、まだ寒気の影響が残るでしょう