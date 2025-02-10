社会全体の課題として、昨年大きな話題となった「物流の2024年問題」。ドライバーの労働時間制限により輸送力の不足が深刻化し、これまでのように物を運ぶことが難しくなる懸念が広がっていた。こうした状況を受け、東京都は2025年1月28日に「物流効率化セミナー」を開催。物流効率化に向けた最新の取り組みや、行政の物流施策が紹介された。 【画像】全日本トラック協会のHPでも大きく取り上げられた「物流の2024年