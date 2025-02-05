BUONO（株）（TDB企業コード：171005912、資本金5000万円、東京都渋谷区渋谷3-27-11、代表首藤弘氏）は、1月29日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。債権者申立代理人は加藤博太郎弁護士（加藤・轟木法律事務所、東京都港区虎ノ門5-11-1、電話03-6803-4311）で、破産管財人には須嵜由紀弁護士（新千代田総合法律事務所、東京都千代田区神田神保町2-3-1、電話03-3239-5360）が選任されている。財産状況報告集会期日は6