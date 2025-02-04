NPO法人『福祉広場』代表の池添素さんは、不登校や発達障害の子どもと親にかかわり続けて40年、子どもの不登校に悩み苦しむ親たちを支えている。その池添さんと出会った家族と池添さんにジャーナリストの島沢優子さんが取材する連載「不登校と向き合うあなたへ〜待つ時間は親子がわかり合う刻〜」。2025年1月21日に公開した第10回では、保育園時代から発達障害の特性があり、小学4年生から不登校になった娘・なんこさんと向き合う