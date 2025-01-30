晴れてドジャースに入団した佐々木朗希投手（２３）にケガのリスクが指摘されている。佐々木は?２５歳ルール?を待たずにＭＬＢ挑戦したことに「あと２年待つべきという声は多いが、その２年間の健康状態は保証されていない。日本で何度も軽いケガをした。自分でできること、改善できることはある。不安もあるがやっていこうと思った」と話した。ケガのリスクを勘案しての?前倒し?とみられ、米メディア「スポーツイラストレイ