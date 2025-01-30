ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３１＝大橋）との対戦を熱望しているＷＢＡ同暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）が一転?手のひら返し?だ。アフマダリエフは井上の指名挑戦者でありながらも対戦が実現しないことに挑発を繰り返していた。米専門誌「ＲＩＮＧ」によると、暫定王者は「私たちは『次の試合、次の試合』と言われ続け、その間に試合を追加し続けることは耐えられな