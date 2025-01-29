中国の淡水水族館の巨大水槽で、ロシア人の人魚パフォーマーが演技中、巨大魚に頭部をかまれ、ケガをした。ロシアメディア「プロヒエ・ノーボスチ（悪いニュース）」が２８日、報じた。観客が見守る中、人魚役のマーシャさん（２２）が水中パフォーマンスしていると、突然巨大な魚に襲われ、頭をかみつかれるというハプニングがあった。幸いにも、巨大魚が口を離した瞬間、マーシャさんは逃げ出し、水面まで泳ぎ出すことができ