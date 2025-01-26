埼玉県の川口市や蕨市などに住むトルコ系クルド人と日本人の住民との間で摩擦が生じている。クルド人がゴミ捨てなどのルールを守らなかったり、夜中に騒いだりするといった相談が行政側に寄せられているという。ネットでも、クルド人問題をめぐる賛否の意見が飛び交っている。日本に来るようになったのは90年代クルド人とはどんな人たちか。トルコやシリアなどにまたがる地域に住み、「国を持たない最大の民族」と呼ばれる。居住す