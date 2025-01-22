中居正広（52）の女性トラブルをめぐり、幹部社員の関与が「週刊文春」などに報じられたフジテレビ。17日に同社の港浩一社長（72）の会見が行われたが、案の定、大炎上した。参加できたのは「ラジオ・テレビ記者会」の記者クラブ加盟者のみで、テレビ局の会見なのに動画撮影は禁止。しかも、港社長は会見冒頭から約10分間にわたって書面を読み上げ、質疑応答では「調査委員会にゆだねたい」と繰り返した。【あわせて読む】フジテ