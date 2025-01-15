韓国の現職大統領が史上初めて身柄を拘束された。【注目】現在「4人の大統領」がいる韓国高位公職者犯罪捜査処（公捜処）と警察が1月15日、尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領を内乱首謀などの容疑で逮捕した。尹大統領は同日午前、公捜処による逮捕令状執行に先立ち、「国民へのメッセージ」と題した映像を発表し、「法がすべて崩壊した」と述べた。メッセージで尹大統領は「捜査権のない機関に令状が発行され、さらに令状審査権の