ºòÇ¯£±£²·î¤ËÉÔÎÑÌäÂê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬¡¢ºÊ¤Ç¸µÇµÌÚºä£´£¶¤Î±ÒÆ£ÈþºÌ¡Ê£³£²¡Ë¤ËÂÐ¤·¡ÖÊÛ¸î»Î¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¸»ÅÄ¤¬¼«Âð¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢±ÒÆ£¤¬Ï¢Íí¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í£Ì£É£Î£Å¤Ç¤½¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¡££²¿Í¤Î»Ò¶¡¤òÊú¤¨¤ë±ÒÆ£¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£ºòÇ¯£±£²·î¤Ë½µ´©Ê¸½Õ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¸»ÅÄ¤ÎÉÔÎÑÌäÂê¡£¶äºÂ¤Î¹âµé¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ¯¤¯£²£°