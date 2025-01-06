一般社団法人徳志会（東京都品川区、代表理事：河口雅弘）が実施した全国の会社員を対象とした調査で、連休明けに約4割の会社員が退職や転職を検討するほどの強い精神的負担を抱えていることが明らかになった。約4割の会社員が連休明けに退職や転職を検討正月やゴールデンウィークなど長期休暇は、多くの人が心待ちにする期間だ。一時的に日頃のストレスから解放され、旅行や趣味などでこころをリフレッシュする時間を確保すること