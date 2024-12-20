Ãæ¹ñ·Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖTemu¡Ê¥Æ¥à¡Ë¡×¡ÖSHEIN¡Ê¥·¡¼¥¤¥ó¡Ë¡×¡ÖAliExpress¡Ê¥¢¥ê¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ë¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¶¡¸þ¤±À½ÉÊ¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÍ­³²Êª¼Á¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÃíÌÜ¡Û¡ÖTemu¡×¤Ê¤ÉÃæ¹ñEC¥µ¥¤¥È¤ÇÊø²õ¤·¤¿´Ú¹ñ´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë»Ô¤Ï12·î20Æü¡¢¡ÖTemu¡×¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÍÑ¤Î»Ò¶¡¸þ¤±´á¶ñ¤äÁõ¾þÉÊ¤Ê¤É15À½ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë°ÂÁ´À­¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢6À½ÉÊ¤«¤é¥Õ¥¿¥ë»À·Ï²ÄÁººÞ¤ä±ô¤Ê¤ÉÍ­³²Êª¼Á¤¬¹ñÆâ´ð½à¤òÄ¶