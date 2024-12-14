TikTok（ティックトック）のロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米下院特別委員会は13日、中国系動画投稿アプリTikTok（ティックトック）」を米国のアプリストアから削除するよう、米アップルとグーグルに要請した。ティックトック規制につながる新法が来年1月19日に発効するのを控えた措置。ティックトック側にも早期の事業分割を促した。中国共産党に関する米下院特別委に所属する共和、民主両党幹部が連名で、テ