恋愛・婚活コンサルタントの田中亜依です。私は10年間の婚活に700万円の費用を投じ、600人以上の男性とデートを重ねた末に結婚しました。“本気の婚活経験”を活かし、年間1000人以上の男女の恋愛サポートを行ってきた筆者が、婚活に“リアルに役立つ情報”をお伝えします。婚活を経て結婚した人を見ていると、年齢差のあるカップルも少なくありません。一方で、付き合ってはみたものの年齢差を感じてしまい、上手くいかない場合も