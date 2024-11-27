25日放送の『めざましテレビ』（フジテレビ系）で『踊る大捜査線』ファン必見のある共演シーンが流れ、話題となっている。【写真】“イタい人”と指摘された柳葉敏郎の若者ポーズ現在『踊るシリーズ』最新作として、『室井慎次敗れざる者』『室井慎次生き続ける者』という柳葉敏郎主演の2部作が公開中だ。そんな中、同日の『めざましテレビ』では、その撮影中のメイキング映像が初解禁された。それが、柳葉と織田裕二との