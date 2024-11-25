秋篠宮ご夫妻は、トルコ公式訪問を控え記者会見し、悠仁さまに留学を勧めていると明らかにされました。ご夫妻は、12月3日から国交樹立100年の節目にトルコを公式訪問することについて、「大変大きな喜び」「国際親善の一翼を担えれば大変うれしい」と述べられました。秋篠宮さま：いろいろな所をまわって見聞を広げるという意味でも大事だと思います。（悠仁さまには）海外で学びを深めてくれたらうれしいなと。また、夏に昆虫の国