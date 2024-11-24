過去最多に並ぶ無所属の新人７人が立候補した名古屋市長選は２４日投票が行われ、日本保守党が推薦する元副市長の広沢一郎氏（６０）が初当選を果たした。広沢氏は、国政に転出した前市長の河村たかし衆院議員（７６）から後継指名を受け、河村氏が進めた市民税減税や市長給与削減などを継承すると訴えて支持を広げた。