これからの季節に要注意！肉まんを5分電子レンジでチンすると、燃える可能性があります。日常生活に意外な“落とし穴”が！電子レンジの中で、激しく燃えていたのは、寒くなるこれからの季節に食べたくなる「肉まん」です。名古屋市消防局による実験映像。1個につき、およそ1、2分で温まる「冷凍の肉まん」が実験では3分後に煙が出始め、5分後には肉まんから激しく火が出ました。名古屋市消防局は、肉まんに限らず、電子レンジで食