ドジャース大谷翔平（３０）とヤンキースアーロン・ジャッジ（３２）のＭＶＰが確実視される中、事前に獲得の「証拠写真」がネットに流出してＭＬＢファンをザワつかせている。発表は２１日午後６時（日本時間２２日午前８時）。ナ・リーグは史上初の「５０―５０」を達成した大谷が３度目、ア・リーグはジャッジが２度目の受賞を狙うが、発表直前にまさかの事態が起きた。ＭＬＢの公式ショップと見られる場所で入荷した