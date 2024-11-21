経済産業省経済産業省が年末にかけての税制改正作業で要望する自動車関連税制の改革案が21日、分かった。車の保有に対する課税は現行制度ではエンジン車を想定して重量と排気量に応じて決まる仕組みだが、電気自動車（EV）などの普及に対応するため重量を基準とする方式に変更した上で、環境性能に応じて負担を小さくするよう求める。国民民主党が主張するガソリン減税と併せて政府、与党が議論する見通し。ただEVを巡っては、