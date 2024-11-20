雑貨店「3COINS」（スリーコインズ）は、12月14日（土）から、サンリオキャラクターズとのコラボレーションアイテムを販売開始する。【写真】かわいい〜！“いちご新聞”デザインの「トートバッグ」などアイテム一覧■懐かしいデザインのアイテムも！今回登場するのは、「3COINS」が1994年のブランド誕生から30周年を迎えたことを記念して、この年に刊行された1年分の「いちご新聞」の表紙デザインを使用した大人も子どもも