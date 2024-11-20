タレントの熊田曜子が11月18日にインスタグラムのストーリーズを更新。今月発売されたイメージDVDで着用していた “スクール水着”風の衣装を着た動画をアップした。さっそく《いつまでも可愛い》、《いまだにこのプロポーションはすごい》といったコメントが付いたが――。【写真】三つ編みにスクール水着風ショットを堂々披露する熊田曜子熊田曜子は3人の娘を育てるシングルマザーその一方で、《自分の母親じゃなくてよかっ