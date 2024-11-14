株式会社湖池屋が、スナック感覚で楽しめるセイボリー（甘くない）パイ「ランチパイ」ブランドをリニューアルし、新商品「ランチパイ ビーフカレー」を加えたラインナップを2024年11月18日（月）より全国で発売する。「ランチパイ」は、バターを練り込んだ多層のパイ生地に本物の食材を使用した濃厚な料理フィリングを包んだ本格的なカジュアルパイ。昨今の食の多様化に伴い、間食を含む食事回数が増える中で、手軽に食べられる新