DeNAの日本シリーズ制覇からちょうど1週間。土曜午後の日本列島に衝撃が走った。ロッテが佐々木朗希の今オフのポスティングによるメジャー挑戦を容認すると発表したのだ。2019年のドラフト会議で4球団に1位指名された佐々木は、交渉権を獲得したロッテに入団。ただ当初からメジャー志向が強く、将来的なポスティング容認について毎年オフに球団と話し合いが続けられてきたという。今月3日に23歳になったばかりのタイミングで
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