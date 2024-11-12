ヤル気満々だ。【もっと読む】侍Jでもノリノリ楽天・辰己涼介が来オフメジャー挑戦？パ最多安打男の絶“口”調に報道陣も大仰天侍ジャパンの清宮幸太郎（25=日本ハム）が11日、13日に初戦を迎えるプレミア12に向け、休日返上でティー打撃を行うなど、「これが僕の休日。いつも通りって感じです」と、笑顔で汗を拭った。早実高1年、3年時は高校日本代表としてU18W杯に出場、ともに4番を任された（2年時のアジア選手権は選考漏